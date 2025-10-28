«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 28 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится игра между «Спартаком» и ЦСКА. Матч на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» с 23 очками после 19 встреч располагается на шестом месте турнирной таблицы Западной конференции. У ЦСКА после 19 матчей в активе 22 очка, он занимает седьмое место в таблице Запада. Это будет вторая встреча команд в сезоне. В первой игре результативную победу одержали красно-белые со счётом 6:5 Б.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит 182 игровых дня и 748 встреч.