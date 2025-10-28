«Я действительно чувствую доверие Козлова». Жаровский — о главном тренере «Салавата»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский прокомментировал работу с главным тренером уфимского клуба Виктором Козловым.

«Я действительно чувствую его доверие. Он даёт мне шансы — и в большинстве, и при игре «пять на пять». Если я ошибаюсь, он не сажает меня сразу на скамейку или не отправляет в низшую лигу. Это очень помогает. Он даёт ценные советы, объясняет, что правильно, а что нет, и указывает на мелкие детали», — приводит слова Жаровского RG.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Жаровский сыграл 11 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.