Главная Хоккей Новости

«Для нашего великого хоккея это скромное событие». Давыдов — о 30-летии «Русской пятёрки»

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов прокомментировал 30-летие «Русской пятёрки» «Детройт Ред Уингз».

— Ребята, послушайте, для нашего великого хоккея это скромное событие. При всём уважении к Фетисову, Фёдорову, Константинову, Ларионову, Козлову.

— Почему?
— Во-первых, эта пятёрка защищала цвета не отечественного клуба, не национальной сборной страны, а всего лишь рядового американского клуба.

Во-вторых, мы плохо знаем нашу хоккейную историю – и мало какие юбилеи отмечаем. У нас было много действительно легендарных пятёрок! Начиная от величайшей пятёрки ЦСКА Трегубов – Сологубов, Локтев – Александров – Альметов. А почему не отмечаете юбилеи великого спартаковского звена братья Майоровы – Старшинов? Да та же пятёрка Фетисов – Касатонов, Макаров – Ларионов – Крутов сделала для нашего хоккея намного больше, чем весь «Детройт» за всю историю, вместе взятый! И это я ещё не говорю про великих игроков родного «Динамо»…

Странно, что легендарные тройки и пятёрки отечественного хоккея мы в нашей прессе почти не вспоминаем – зато «Детройт» чествуем. Второсортный, провинциальный подход! — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Все новости

