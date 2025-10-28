Скидки
«Будет играть, сколько он захочет». Фетисов — о продолжении карьеры Малкина

«Будет играть, сколько он захочет». Фетисов — о продолжении карьеры Малкина
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высоко оценил физическую форму и игру российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

— Как бы вы оценили начало сезона для Малкина? Сколько он ещё сможет выступать в НХЛ?
— Молодец! Я его видел летом, он был в Москве с семьёй, в хорошем настроении. Готовился, в хорошей физической форме. Он один из самых универсальных игроков мировой истории. Талант. Будет играть, сколько он захочет. Здесь, наверное, он сам должен определять. Можно порадоваться за него, — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Евгений Малкин сравнялся по набранным очкам в текущем сезоне НХЛ с лидерами гонки бомбардиров. В домашней игре с «Сент-Луис Блюз» (6:3) форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, теперь в его активе 16 очков (3+13) в 10 матчах.

