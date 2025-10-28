«Авангард» представил логотип к 75-летию омского хоккея

Пресс-служба «Авангарда» представил логотип к 75-летию омского хоккея.

Фото: «Авангард»

«Лого выглядит как классический щит с юбилеем и датой основания омского клуба. Верхняя часть щита переходит в изображение СКК им. Виктора Блинова, который сейчас активно восстанавливается, чтобы вернуться такой важной хоккейной точкой на карту Омска.

Ястреб продолжает силуэт легендарного стадиона, он смотрит вверх, готовый взлететь. Весь логотип имеет динамичный характер за счёт перспективы в изображении элементов. Он уже появился на некоторых наших визуалах и в наборе эмодзи», — сказано в сообщении клуба.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 25 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.