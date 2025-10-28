Скидки
Ринат Баширов заявил, что у «Салавата Юлаева» отсутствуют долги по зарплате

Ринат Баширов заявил, что у «Салавата Юлаева» отсутствуют долги по зарплате
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что у клуба сократилась кредиторская заложенность, а также отсутствуют долги по зарплате.

«Можно констатировать, что на сегодняшний день такая задолженность сократилась на 280 миллионов рублей. До конца текущего финансового года она должна уменьшиться более чем на 500 миллионов рублей. На сегодняшний день у клуба отсутствуют задолженности перед бюджетом, социальным фондом, а также по заработной плате», — приводит слова Баширова «Башинформ».

«Салават Юлаев» с 14 очками после 18 матчей занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

