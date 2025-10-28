«Конечно, это пощёчина для нас. Мы же «Бостон». Задоров — про 2:7 от «Оттавы»

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров прокомментировал разгромное поражение от «Оттавы Сенаторз».

«Ты что-то выносишь из любой игры, всегда. Конечно, это пощёчина для нас. Мы же «Бостон Брюинз». Это неприемлемо. Поэтому нам нужно выйти завтра и сыграть так, как и должно, перед нашими болельщиками. Как я уже сказал, это лучшее, что есть в этой лиге: ты можешь завтра перестроиться и показать, кто ты», — приводит слова Задорова пресс-служба «Бостона».

В ночь с 27 на 28 октября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:2.