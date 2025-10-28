Скидки
«Конечно, это пощёчина для нас. Мы же «Бостон». Задоров — про 2:7 от «Оттавы»

Комментарии

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров прокомментировал разгромное поражение от «Оттавы Сенаторз».

«Ты что-то выносишь из любой игры, всегда. Конечно, это пощёчина для нас. Мы же «Бостон Брюинз». Это неприемлемо. Поэтому нам нужно выйти завтра и сыграть так, как и должно, перед нашими болельщиками. Как я уже сказал, это лучшее, что есть в этой лиге: ты можешь завтра перестроиться и показать, кто ты», — приводит слова Задорова пресс-служба «Бостона».

В ночь с 27 на 28 октября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
7 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики – 03:06     1:1 Батерсон (Грейг, Сандерсон) – 10:25 (pp)     2:1 Жиру (Амадио, Пинто) – 21:08     3:1 Батерсон (Зеттерлунд, Эллер) – 34:44     4:1 Штюцле (Сандерсон, Батерсон) – 40:13 (pp)     5:1 Штюцле (Сандерсон, Козенс) – 49:33 (pp)     6:1 Казинс (Штюцле, Дженсен) – 52:22     7:1 Зеттерлунд (Шабо, Перрон) – 53:04 (pp)     7:2 Арвидссон (Минтен, Жанно) – 59:50    
