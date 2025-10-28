Скидки
«Торпедо» подписало пробный контракт с защитником Ильёй Хохловым

Комментарии

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал пробный контракт с защитником Ильёй Хохловым, сообщает пресс-служба нижегородской команды. Пробное соглашение с хоккеистом подписано на один месяц.

На счету Ильи 461 проведённый матч в Континентальной хоккейной лиге, он заработал 124 очка, забросив 36 шайб и отдав 88 результативных передач. Показатель полезности — «-33». В сезоне-2022/2023 игрок обороны стал лучшим бомбардиром нижнекамцев среди защитников. Годом ранее занял вторую позицию по данному показателю в Череповце.

Сезон-2024/2025 провёл в «Барысе», где за 55 матчей записал на свой счёт семь результативных передач с показателем полезности «-14».

Комментарии
