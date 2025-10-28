Скидки
Хоккей

Давыдов о дисквалификации Дронова: защитники не отличались такой неуклюжестью в наше время

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов прокомментировал пятиматчевую дисквалификацию защитника «Трактора» Григория Дронова за толчок линейного арбитра в матче с «Автомобилистом» (3:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Агламзянов (Дер-Аргучинцев, Коромыслов) – 00:45 (5x5)     1:1 Бусыгин (Денежкин, Черников) – 34:07 (5x5)     2:1 Блэкер (Волк, Тарасов) – 36:22 (5x5)     3:1 Да Коста (Мэйсек, Горбунов) – 46:23 (5x5)     3:2 Григоренко (Дер-Аргучинцев, Дэй) – 53:32 (5x5)     4:2 Шашков (Денежкин) – 57:28 (en)     4:3 Светлаков (Гросс, Дер-Аргучинцев) – 58:25 (6x5)     5:3 Бусыгин (Блэкер) – 58:57 (en)    

– Матч «Трактора» и «Автомобилиста» смотрел в трансляции, сразу для себя выделил этот эпизод. Очень показательный!

– Чем?
– Во-первых, Дронова подвело как раз катание. В наше время защитники не отличались такой неуклюжестью. Да, лайнсмен, казалось, сделал всё возможное, чтобы вмешаться в эпизод и заблокировать Дронова.

Но на то ты и защитник, чтобы здорово кататься и даже в самых сложных ситуациях включать все свои умения уйти от столкновения. Во-вторых, полностью согласен с нашим легендарным арбитром Юрием Карандиным. Палыч правильно сказал, что арбитры сегодня не обслуживающий персонал, а ледовые главари.

Некоторые из судей иногда просто не понимают, что болельщик пришёл смотреть хоккей, а не их самоутверждения. И вся эта «философия» идёт, к сожалению, сверху, от судейского руководства. В наше время каждый матч начинался с объявления: мол, сегодня игру обслуживает такой-то и такой-то судья. Предлагаю возродить эти объявления, чтобы главари наконец поняли, что они исключительно обслуживающий персонал. И не более, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

