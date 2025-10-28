Давыдов о дисквалификации Дронова: защитники не отличались такой неуклюжестью в наше время

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов прокомментировал пятиматчевую дисквалификацию защитника «Трактора» Григория Дронова за толчок линейного арбитра в матче с «Автомобилистом» (3:5).

– Матч «Трактора» и «Автомобилиста» смотрел в трансляции, сразу для себя выделил этот эпизод. Очень показательный!

– Чем?

– Во-первых, Дронова подвело как раз катание. В наше время защитники не отличались такой неуклюжестью. Да, лайнсмен, казалось, сделал всё возможное, чтобы вмешаться в эпизод и заблокировать Дронова.

Но на то ты и защитник, чтобы здорово кататься и даже в самых сложных ситуациях включать все свои умения уйти от столкновения. Во-вторых, полностью согласен с нашим легендарным арбитром Юрием Карандиным. Палыч правильно сказал, что арбитры сегодня не обслуживающий персонал, а ледовые главари.

Некоторые из судей иногда просто не понимают, что болельщик пришёл смотреть хоккей, а не их самоутверждения. И вся эта «философия» идёт, к сожалению, сверху, от судейского руководства. В наше время каждый матч начинался с объявления: мол, сегодня игру обслуживает такой-то и такой-то судья. Предлагаю возродить эти объявления, чтобы главари наконец поняли, что они исключительно обслуживающий персонал. И не более, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.