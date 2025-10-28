Джош Ливо и Егор Рыков примут участие в матче «Трактора» с «Автомобилистом»

Сегодня, 28 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд.

Нападающий Джош Ливо попал в состав на игру, после того как пропустил предыдущий матч с «Сибирью» из-за решения тренера. Также впервые в составе «Трактора» появился новичок — защитник Егор Рыков.

Фото: «Трактор»

В текущем сезоне Ливо набрал 21 (7+14) очко в 17 матчах. После 20 матчей «Трактор» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 22 очками.