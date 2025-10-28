Скидки
«Шанхайские Драконы» обменяли нападающего Макса Эллиса в «Сочи»

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» произвёл обмен с ХК «Сочи», в результате которого состав сочинского клуба пополнил нападающий Макс Эллис. «Драконы» получили денежную компенсацию. 25-летний форвард подписал контракт с «Сочи» до конца текущего сезона.

В текущем сезоне нападающий провёл 16 матчей, в которых забросил четыре шайбы. Этот сезон является дебютным для американского нападающего в Континентальной хоккейной лиге.

Ранее Элис три года выступал за фарм-клуб «Торонто» — «Марлиз». Прошлый сезон Эллис провёл в чемпионате Финляндии, на его счету 23 (12+11) очка в 30 матчах в составе «Юкурита».

