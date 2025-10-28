Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Егора Савикова прокомментировал обмен игрока из «Спартака» в СКА

Агент Егора Савикова прокомментировал обмен игрока из «Спартака» в СКА
Комментарии

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы защитника Егора Савикова, оценил обмен хоккеиста из «Спартака» в СКА.

«Переговоры межу сторонами получились непростыми. И я, и Егор рады, что всё в итоге закончилось компромиссом. Егор талантливый игрок. Надеюсь, что у него впереди большая и успешная карьера. Мы очень довольны тем, что руководители обоих клубов нашли между собой общий язык и совершили этом обмен. Могу сказать, что ближайшие три сезона Егор проведёт в СКА», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем сезоне Егор провёл 49 матчей в КХЛ с учётом плей-офф, где отметился двумя заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

Материалы по теме
«Спартак» и СКА готовят яркий обмен. Кто от него выиграет?
«Спартак» и СКА готовят яркий обмен. Кто от него выиграет?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android