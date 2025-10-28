Агент Егора Савикова прокомментировал обмен игрока из «Спартака» в СКА

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы защитника Егора Савикова, оценил обмен хоккеиста из «Спартака» в СКА.

«Переговоры межу сторонами получились непростыми. И я, и Егор рады, что всё в итоге закончилось компромиссом. Егор талантливый игрок. Надеюсь, что у него впереди большая и успешная карьера. Мы очень довольны тем, что руководители обоих клубов нашли между собой общий язык и совершили этом обмен. Могу сказать, что ближайшие три сезона Егор проведёт в СКА», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем сезоне Егор провёл 49 матчей в КХЛ с учётом плей-офф, где отметился двумя заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.