«Спартак» на матч с ЦСКА поднял цены на билеты в гостевой сектор более чем в два раза

«Спартак» на матч с ЦСКА поднял цены на билеты в гостевой сектор более чем в два раза
Пресс-служба ЦСКА сообщила, что «Спартак» на матч с армейским клубом поднял цены на билеты в гостевой сектор более чем в два раза. Московское дерби пройдёт сегодня, 28 октября, на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:30 мск.

«Информация для болельщиков, планирующих посетить гостевой сектор матча «Спартак» — ЦСКА. Сообщаем, что хоккейный клуб «Спартак» в одностороннем порядке и без предупреждения поднял цены на билет до 1950 руб., при заявленной ранее стоимости в 880 руб. Просим учесть данную информацию при выкупе билетов на матч. С учётом сложившейся ситуации, в случае отказа от выкупа билетов на гостевой сектор данного матча, правило отмены заявки на последующие игры временно не действует. Вы сможете приобрести билеты на следующие выездные матчи», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

