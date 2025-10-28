Скидки
В «Сочи» оценили переход нападающего Макса Эллиса из «Шанхайских Драконов»

Заместитель генерального директора по хоккейным операциям «Сочи» Вадим Покотило прокомментировал обмен с «Шанхайскими Драконами», в результате которого состав сочинского клуба пополнил нападающий Макс Эллис.

«Мы продолжаем искать усиление атакующей линии. Эллис – забивной нападающий, который потенциально может усилить нашу игру в зоне атаки и большинстве. Праворукий форвард нам необходим. Надеемся, Эллис реализует свой потенциал», – цитирует Покотило пресс-служба клуба.

В текущем сезоне нападающий провёл 16 матчей, в которых забросил четыре шайбы. Этот сезон является дебютным для американского нападающего в Континентальной хоккейной лиге.

