«Не проблема для меня». Андрей Свечников высказался об отсутствии набранных очков

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал отсутствие набранных очков в сезоне НХЛ. Россиянин не сделал ни одного результативного действия в восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «-3».

«Если увидите, что я сломал клюшку, значит, я расстроен. На самом деле нужно сохранять позитивный настрой. Если быть в негативе, то всё будет становиться хуже и хуже. Поэтому я стараюсь сохранять позитивный настрой. Всё нормально. Возможно, для кого-то это серьёзная проблема, но не для меня.

Я уже через это проходил – может, не в начале сезона, но такое было много раз. Поэтому всё нормально. Я мог бы забить в прошлом матче, но не забил. Мне просто нужно найти свою игру. Я не переживаю из-за очков и голов», – цитирует Свечникова The Athletic.