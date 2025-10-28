Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не проблема для меня». Андрей Свечников высказался об отсутствии набранных очков

«Не проблема для меня». Андрей Свечников высказался об отсутствии набранных очков
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал отсутствие набранных очков в сезоне НХЛ. Россиянин не сделал ни одного результативного действия в восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «-3».

«Если увидите, что я сломал клюшку, значит, я расстроен. На самом деле нужно сохранять позитивный настрой. Если быть в негативе, то всё будет становиться хуже и хуже. Поэтому я стараюсь сохранять позитивный настрой. Всё нормально. Возможно, для кого-то это серьёзная проблема, но не для меня.

Я уже через это проходил – может, не в начале сезона, но такое было много раз. Поэтому всё нормально. Я мог бы забить в прошлом матче, но не забил. Мне просто нужно найти свою игру. Я не переживаю из-за очков и голов», – цитирует Свечникова The Athletic.

Материалы по теме
Видео
Андрей Свечников выступил в роли переводчика для Александра Никишина во время интервью
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android