«Барыс» расторг контракт с нападающим Иваном Николишиным

Комментарии

«Барыс» расторг контракт с нападающим Иваном Николишиным. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, контракт с нападающим расторгнут по соглашению сторон.

Минувший сезон 29-летний форвард начинал в омском «Авангарде», за который провёл 11 матчей и отметился лишь одной результативной передачей при показателе полезности «-2». По ходу сезона нападающий перешёл в «Барыс». В составе казахстанского клуба на счету Николишина 51 игра и 11 (4+7) очков.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Иван сыграл 336 встреч, в которых набрал 133 очка — забросил 52 шайбы и отдал 81 результативную передачу с показателем полезности «-24».

