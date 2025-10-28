Скидки
«Огромное событие для всего мирового хоккея». Артюхин — об игре Малкина на старте сезона

«Огромное событие для всего мирового хоккея». Артюхин — об игре Малкина на старте сезона
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин оценил начало сезона в исполнении Евгения Малкина.
39-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» набрал 16 (3+13) очков в 10 матчах и делит первую строчку в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ.

«Удивляет результативность Евгения Малкина. Если так брать, с возрастом по идее она должна быть хуже, но Женя – молодец. Здорово начал. Мне кажется, он хорошо летом подготовился. Более тщательно отнёсся к летнему периоду, к процессу подготовки. Зашёл в сезон в тонусе, не раскачиваясь. Конечно, здорово ставить рекорды в таком возрасте. Это огромное событие для всего мирового хоккея», – приводит слова Артюхина Legalbet.

