Хоккеист «Спартака» Морозов извинился перед болельщиками за употребление кокаина

Нападающий «Спартака» Иван Морозов заявил, что употреблял кокаин и теперь проходит лечение от наркотической зависимости. Форвард был отстранён от матчей и тренировок 16 сентября 2025 года.

«Хочу обратиться к тем, кто следит за моей карьерой и поддерживает меня. В моей допинг-пробе, взятой РУСАДА 29 августа 2025 года на Кубке Мэра Москвы, были выявлены следы кокаина. Я честно признаю нарушение антидопинговых правил. Употребление произошло во внесоревновательный период и не было связано со спортом или соревнованиями. Я осознаю свою ошибку, полностью принимаю ответственность и искренне сожалею о случившемся. Приношу извинения руководству клуба, тренерскому штабу, команде и, конечно, болельщикам.

Это событие стало для меня серьёзным уроком. Я понял, что даже разовое употребление может привести к зависимости и разрушить всё, что с таким трудом создавал годами. Сейчас я прохожу терапию и получаю необходимую помощь специалистов.

Хочу поблагодарить РУСАДА за то, что благодаря их усилиям я получил шанс вовремя начать лечение и исправиться. Хоккей — это моя жизнь. Я сделаю всё, чтобы вернуться сильнее — с новыми ценностями и другим отношением к себе. Надеюсь, мой пример будет предостережением, а также поможет тем людям, которые встали на этот очень опасный и скользкий путь, свернуть с него, так как цена, которую нужно будет заплатить за ошибку — это жизнь», — написал Морозов в своём аккаунте в соцсети.

В нынешнем сезоне нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков. 25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года.