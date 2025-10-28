Скидки
Трактор — Автомобилист, результат матча 28 октября 2025 года, счёт 1:2 Б, КХЛ 2025/2026

Буллит Голышева принёс «Автомобилисту» победу в матче с «Трактором» в Челябинске
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Б
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Горбунов – 03:40 (5x5)     1:1 Григоренко (Дер-Аргучинцев, Ливо) – 56:29 (5x5)     1:2 Голышев – 65:00    

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов. «Трактор» сравнял счёт лишь на 57-й минуте благодаря голу Михаила Григоренко. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержали гости. Решающий бросок реализовал Анатолий Голышев.

«Автомобилист» во второй раз в текущем сезоне обыграл «Трактор». Счёт личных встреч в сезоне 2:1 в пользу екатеринбургского клуба. Команды проведут ещё три матча между собой до конца регулярного сезона.

Комментарии
