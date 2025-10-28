Скидки
«Я по-прежнему наслаждаюсь игрой». Ягр — о своём 38-м сезоне в профессиональном хоккее

Комментарии

53-летний нападающий «Кладно» Яромир Ягр заявил, что всё ещё получает удовольствие от хоккея. Легендарный чешский форвард проводит 38-й сезон в профессиональном хоккее.

«Я по-прежнему наслаждаюсь хоккеем, у меня нет проблем с тренировками, наслаждаюсь атмосферой в раздевалке. С матчами дело обстоит хуже. Дело в том, что ты играешь десять минут, но приходится приспосабливаться к этому весь день, особенно в случае с выездными матчами. Математически это не имеет особого смысла для меня, хотя я и не играю ключевой роли и рад встретиться с шайбой два или три раза. Но такова жизнь», – сказал Ягр в эфире шоу Na puku.

