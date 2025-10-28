Минское «Динамо» забило четыре гола в пятиминутном большинстве в ворота «Сочи»
Поделиться
В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Сочи». Идёт второй период — счёт 8:1 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
3-й период
8 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Бориков (Диц, Липский) – 01:55 (5x5) 2:0 Энас (Мелош, Лимож) – 05:16 (5x5) 2:1 Поляков – 09:42 (5x5) 3:1 Усов – 16:58 (5x5) 4:1 Пинчук (Улле, Лимож) – 20:38 (5x4) 5:1 Липский (Бориков, Диц) – 21:03 (5x4) 6:1 Бориков (Стась, Лимож) – 22:18 (5x4) 7:1 Липский (Лайл, Бориков) – 23:12 (5x4) 8:1 Шипачёв (Мороз, Смит) – 27:26 (5x5)
На 19-й минуте матча большой пятиминутный штраф за атаку в область головы и шеи получил защитник «Сочи» Максим Березин. На старте второго периода в ворота «Сочи» влетели четыре шайбы подряд в течение двух с половиной минут. Голами в большинстве отметились Виталий Пинчук, Егор Бориков и дважды Даниил Липский. После седьмой шайбы ворота покинул голкипер «Сочи» Павел Рудович. Через несколько минут «Динамо» забросило восьмую шайбу, но уже в равных составах.
Комментарии
- 28 октября 2025
-
21:10
-
20:50
-
20:24
-
19:55
-
19:28
-
18:55
-
18:45
-
18:20
-
18:00
-
17:25
-
17:00
-
16:30
-
16:19
-
16:13
-
16:00
-
15:38
-
15:15
-
14:57
-
14:39
-
14:19
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:07
-
12:45
-
12:26
-
12:05
-
11:41
-
11:25
-
11:09
-
10:48
-
10:30
-
10:20
-
10:12
-
09:50