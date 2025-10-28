Скидки
Хоккей
Хоккей Новости

Минское «Динамо» забило четыре гола в пятиминутном большинстве в ворота «Сочи»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Сочи». Идёт второй период — счёт 8:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
3-й период
8 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Бориков (Диц, Липский) – 01:55 (5x5)     2:0 Энас (Мелош, Лимож) – 05:16 (5x5)     2:1 Поляков – 09:42 (5x5)     3:1 Усов – 16:58 (5x5)     4:1 Пинчук (Улле, Лимож) – 20:38 (5x4)     5:1 Липский (Бориков, Диц) – 21:03 (5x4)     6:1 Бориков (Стась, Лимож) – 22:18 (5x4)     7:1 Липский (Лайл, Бориков) – 23:12 (5x4)     8:1 Шипачёв (Мороз, Смит) – 27:26 (5x5)    

На 19-й минуте матча большой пятиминутный штраф за атаку в область головы и шеи получил защитник «Сочи» Максим Березин. На старте второго периода в ворота «Сочи» влетели четыре шайбы подряд в течение двух с половиной минут. Голами в большинстве отметились Виталий Пинчук, Егор Бориков и дважды Даниил Липский. После седьмой шайбы ворота покинул голкипер «Сочи» Павел Рудович. Через несколько минут «Динамо» забросило восьмую шайбу, но уже в равных составах.

Новости. Хоккей
