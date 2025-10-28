Минское «Динамо» забило четыре гола в пятиминутном большинстве в ворота «Сочи»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Сочи». Идёт второй период — счёт 8:1 в пользу хозяев.

На 19-й минуте матча большой пятиминутный штраф за атаку в область головы и шеи получил защитник «Сочи» Максим Березин. На старте второго периода в ворота «Сочи» влетели четыре шайбы подряд в течение двух с половиной минут. Голами в большинстве отметились Виталий Пинчук, Егор Бориков и дважды Даниил Липский. После седьмой шайбы ворота покинул голкипер «Сочи» Павел Рудович. Через несколько минут «Динамо» забросило восьмую шайбу, но уже в равных составах.