Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов объяснил, почему считает Александра Овечкина талантливее Евгения Малкина

Крикунов объяснил, почему считает Александра Овечкина талантливее Евгения Малкина
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин талантливее, чем нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

«Думаю, Овечкин талантливее Малкина. Всё-таки Саша первым в истории добился уникального достижения. Кто из них дольше будет играть – не знаю. Они и так уже своё отыграли: очень долго и на высоком уровне. Это говорит и о мастерстве, и о здоровье. От этого сезона жду новых достижений от Саши – пусть те, кто идёт следом, не догонят. Парням желаю хорошей игры и здоровья. Профессиональный спорт – это ведь не про здоровье», – цитирует Крикунова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Легенды не стареют! Кросби набрал 1700-е очко в НХЛ, а Малкин стал лучшим бомбардиром лиги
Легенды не стареют! Кросби набрал 1700-е очко в НХЛ, а Малкин стал лучшим бомбардиром лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android