Крикунов объяснил, почему считает Александра Овечкина талантливее Евгения Малкина

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин талантливее, чем нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

«Думаю, Овечкин талантливее Малкина. Всё-таки Саша первым в истории добился уникального достижения. Кто из них дольше будет играть – не знаю. Они и так уже своё отыграли: очень долго и на высоком уровне. Это говорит и о мастерстве, и о здоровье. От этого сезона жду новых достижений от Саши – пусть те, кто идёт следом, не догонят. Парням желаю хорошей игры и здоровья. Профессиональный спорт – это ведь не про здоровье», – цитирует Крикунова «РИА Новости Спорт».