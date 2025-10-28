Скидки
Северсталь — Амур, результат матча 28 октября 2025 года, счёт 6:2, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» одержала восьмую победу подряд, уверенно обыграв «Амур»
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Свечников (Ли, Воронков) – 06:41 (5x5)     1:1 Пилипенко (Калдис, Ильин) – 11:10 (5x5)     2:1 Скоренов (Давыдов, Чебыкин) – 21:36 (5x5)     3:1 Калдис (Абросимов, Давыдов) – 24:02 (5x5)     4:1 Муханов (Абросимов, Квочко) – 25:45 (5x4)     5:1 Абросимов (Скоренов, Грегуар) – 27:45 (5x4)     6:1 Пилипенко (Калдис, Аймурзин) – 33:21 (5x5)     6:2 Ли – 45:58 (5x5)    

Голами в составе «Северстали» отметились Руслан Абросимов, Александр Скоренов, Тимур Муханов, Иоаннис Калдис и Кирилл Пилипенко, оформивший дубль. Шайбы за «Амур» забросили Евгений Свечников и Олег Ли.

Таким образом, «Северсталь» одержала восьмую победу подряд. Череповецкий клуб выиграл девять из последних 10 матчей. В следующем матче череповецкая команда сыграет с московским «Динамо» 30 октября. «Амур» потерпел четвёртое поражение кряду.

