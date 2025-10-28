«Северсталь» одержала восьмую победу подряд, уверенно обыграв «Амур»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Голами в составе «Северстали» отметились Руслан Абросимов, Александр Скоренов, Тимур Муханов, Иоаннис Калдис и Кирилл Пилипенко, оформивший дубль. Шайбы за «Амур» забросили Евгений Свечников и Олег Ли.

Таким образом, «Северсталь» одержала восьмую победу подряд. Череповецкий клуб выиграл девять из последних 10 матчей. В следующем матче череповецкая команда сыграет с московским «Динамо» 30 октября. «Амур» потерпел четвёртое поражение кряду.