«Северсталь» одержала восьмую победу подряд, уверенно обыграв «Амур»
Поделиться
В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Свечников (Ли, Воронков) – 06:41 (5x5) 1:1 Пилипенко (Калдис, Ильин) – 11:10 (5x5) 2:1 Скоренов (Давыдов, Чебыкин) – 21:36 (5x5) 3:1 Калдис (Абросимов, Давыдов) – 24:02 (5x5) 4:1 Муханов (Абросимов, Квочко) – 25:45 (5x4) 5:1 Абросимов (Скоренов, Грегуар) – 27:45 (5x4) 6:1 Пилипенко (Калдис, Аймурзин) – 33:21 (5x5) 6:2 Ли – 45:58 (5x5)
Голами в составе «Северстали» отметились Руслан Абросимов, Александр Скоренов, Тимур Муханов, Иоаннис Калдис и Кирилл Пилипенко, оформивший дубль. Шайбы за «Амур» забросили Евгений Свечников и Олег Ли.
Таким образом, «Северсталь» одержала восьмую победу подряд. Череповецкий клуб выиграл девять из последних 10 матчей. В следующем матче череповецкая команда сыграет с московским «Динамо» 30 октября. «Амур» потерпел четвёртое поражение кряду.
Паркуй автобус и выиграй PS5!ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymw22nd
Комментарии
- 28 октября 2025
-
21:53
-
21:44
-
21:42
-
21:29
-
21:24
-
21:10
-
20:50
-
20:24
-
19:55
-
19:28
-
18:55
-
18:45
-
18:20
-
18:00
-
17:25
-
17:00
-
16:30
-
16:19
-
16:13
-
16:00
-
15:38
-
15:15
-
14:57
-
14:39
-
14:19
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:07
-
12:45
-
12:26
-
12:05
-
11:41
-
11:25
-
11:09