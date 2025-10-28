Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо Минск — Сочи, результат матча 28 октября 2025 года, счёт 8:2, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» забросило восемь шайб и разгромило «Сочи»
Комментарии

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Сочи». Встреча завершилась со счётом 8:2 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
8 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Бориков (Диц, Липский) – 01:55 (5x5)     2:0 Энас (Мелош, Лимож) – 05:16 (5x5)     2:1 Поляков – 09:42 (5x5)     3:1 Усов – 16:58 (5x5)     4:1 Пинчук (Улле, Лимож) – 20:38 (5x4)     5:1 Липский (Бориков, Диц) – 21:03 (5x4)     6:1 Бориков (Стась, Лимож) – 22:18 (5x4)     7:1 Липский (Лайл, Бориков) – 23:12 (5x4)     8:1 Шипачёв (Мороз, Смит) – 27:26 (5x5)     8:2 Хафизов (Гуськов, Тянулин) – 56:48 (5x4)    

Дублями отметились нападающие минского «Динамо» Егор Бориков и Даниил Липский. Ещё по шайбе в составе белорусской команды забросили Сэм Энас, Илья Усов, Виталий Пинчук и Вадим Шипачёв. Голы в составе «Сочи» забили Николай Поляков и Тимур Хафизов. Отметим, на старте второго периода в ворота «Сочи» влетели четыре шайбы подряд в течение двух с половиной минут. Все эти голы были забиты во время пятиминутного большинства.

Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranyn2wyv1
Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Минское «Динамо» забило четыре гола в пятиминутном большинстве в ворота «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android