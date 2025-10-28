Минское «Динамо» забросило восемь шайб и разгромило «Сочи»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Сочи». Встреча завершилась со счётом 8:2 в пользу хозяев.

Дублями отметились нападающие минского «Динамо» Егор Бориков и Даниил Липский. Ещё по шайбе в составе белорусской команды забросили Сэм Энас, Илья Усов, Виталий Пинчук и Вадим Шипачёв. Голы в составе «Сочи» забили Николай Поляков и Тимур Хафизов. Отметим, на старте второго периода в ворота «Сочи» влетели четыре шайбы подряд в течение двух с половиной минут. Все эти голы были забиты во время пятиминутного большинства.

