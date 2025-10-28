Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Максим Комтуа получил 30 штрафных минут за неспортивное поведение в матче с «Шанхаем»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Динамо». Идёт третий период — счёт 4:1 в пользу бело-голубых.

В середине третьего периода 30 штрафных минут получил нападающий «Динамо» Макс Комтуа. Форвард сначала получил десятиминутный дисциплинарный штраф за неспортивное поведение, а затем арбитр матча добавил ему ещё двадцатиминутный штраф до конца матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

До этого матча в текущем сезоне на счету канадского нападающего было 22 штрафные минуты. В прошлом регулярном сезоне Комтуа набрал 99 минут штрафа за 62 матча.