Максим Комтуа получил 30 штрафных минут за неспортивное поведение в матче с «Шанхаем»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Динамо». Идёт третий период — счёт 4:1 в пользу бело-голубых.
В середине третьего периода 30 штрафных минут получил нападающий «Динамо» Макс Комтуа. Форвард сначала получил десятиминутный дисциплинарный штраф за неспортивное поведение, а затем арбитр матча добавил ему ещё двадцатиминутный штраф до конца матча.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
До этого матча в текущем сезоне на счету канадского нападающего было 22 штрафные минуты. В прошлом регулярном сезоне Комтуа набрал 99 минут штрафа за 62 матча.
