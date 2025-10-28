Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Локомотив — Лада, результат матча 28 октября 2025 года, счёт 3:2, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» вырвал победу у «Лады», забив два гола в концовке третьего периода
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Кугрышев (Коттон, Чивилёв) – 07:32 (5x4)     0:2 Коттон (Савчук, Сёмин) – 16:26 (5x5)     1:2 Сурин (А. Радулов, Гернат) – 51:07 (5x5)     2:2 А. Радулов (Гернат, Полунин) – 57:54 (5x5)     3:2 Фрейз (А. Радулов, Сурин) – 58:18 (5x5)    

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев, которому ассистировали Алекс Коттон и Андрей Чивилёв. На 17-й минуте матча гости удвоили преимущество в счёте благодаря голу Алекса Коттона с передач Райли Савчука и Владислава Сёмина. «Локомотиву» удалось отыграть одну шайбу в середине третьего периода — голом отметился Егор Сурин, которому ассистировали Александр Радулов и Мартин Гернат. На 58-й минуте счёт сравнял Александр Радулов. Через 24 секунды Байрон Фрэз забил победный гол.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android