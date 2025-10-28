«Локомотив» вырвал победу у «Лады», забив два гола в концовке третьего периода

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев, которому ассистировали Алекс Коттон и Андрей Чивилёв. На 17-й минуте матча гости удвоили преимущество в счёте благодаря голу Алекса Коттона с передач Райли Савчука и Владислава Сёмина. «Локомотиву» удалось отыграть одну шайбу в середине третьего периода — голом отметился Егор Сурин, которому ассистировали Александр Радулов и Мартин Гернат. На 58-й минуте счёт сравнял Александр Радулов. Через 24 секунды Байрон Фрэз забил победный гол.