Дубль Ильенко помог московскому «Динамо» крупно обыграть «Шанхайских Драконов»
В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу бело-голубых.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Сергеев, Джиошвили) – 03:11 (5x5) 0:2 Швец-Роговой (Слепышев, Пыленков) – 30:36 (5x5) 1:2 Вагнер (Сюсиз) – 32:15 (5x5) 1:3 Сикура (Уил, Ожиганов) – 40:11 (5x5) 1:4 Ильенко (Джиошвили) – 42:03 (5x5) 1:5 Пакетт (Гусев, Ожиганов) – 55:32 (5x5)
Дублем в составе «Динамо» отметился нападающий Артём Ильенко. Ещё по шайбе забросили Артём Швец-Роговой, Дилан Сикура и Седрик Пакетт. Единственный гол в составе «Шанхайских Драконов» забил Остин Вагнер.
Таким образом, московское «Динамо» одержало три победы в четырёх матчах текущего сезона с «Шанхайскими Драконами». До конца регулярки команды проведут между собой ещё две встречи.
