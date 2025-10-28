Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шанхайские Драконы — Динамо М, результат матча 28 октября 2025 года, счет 1:5, КХЛ 2025/2026

Дубль Ильенко помог московскому «Динамо» крупно обыграть «Шанхайских Драконов»
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу бело-голубых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Сергеев, Джиошвили) – 03:11 (5x5)     0:2 Швец-Роговой (Слепышев, Пыленков) – 30:36 (5x5)     1:2 Вагнер (Сюсиз) – 32:15 (5x5)     1:3 Сикура (Уил, Ожиганов) – 40:11 (5x5)     1:4 Ильенко (Джиошвили) – 42:03 (5x5)     1:5 Пакетт (Гусев, Ожиганов) – 55:32 (5x5)    

Дублем в составе «Динамо» отметился нападающий Артём Ильенко. Ещё по шайбе забросили Артём Швец-Роговой, Дилан Сикура и Седрик Пакетт. Единственный гол в составе «Шанхайских Драконов» забил Остин Вагнер.

Таким образом, московское «Динамо» одержало три победы в четырёх матчах текущего сезона с «Шанхайскими Драконами». До конца регулярки команды проведут между собой ещё две встречи.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android