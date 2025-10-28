Дубль Ильенко помог московскому «Динамо» крупно обыграть «Шанхайских Драконов»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу бело-голубых.

Дублем в составе «Динамо» отметился нападающий Артём Ильенко. Ещё по шайбе забросили Артём Швец-Роговой, Дилан Сикура и Седрик Пакетт. Единственный гол в составе «Шанхайских Драконов» забил Остин Вагнер.

Таким образом, московское «Динамо» одержало три победы в четырёх матчах текущего сезона с «Шанхайскими Драконами». До конца регулярки команды проведут между собой ещё две встречи.