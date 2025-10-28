«Спартак» на последней минуте вырвал победу у ЦСКА в столичном дерби в КХЛ

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Столичное дерби завершилось со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд, которому ассистировали Джоуи Кин и Михаил Мальцев. На 12-й минуте армейцы сравняли счёт благодаря голу Прохора Полтапова с передач Ивана Дроздова и Никиты Охотюка. На 17-й минуте второе большинство в матче реализовали хоккеисты «Спартака» — отличился Михаил Мальцев с передач Адама Ружички и Джоуи Кина. В середине второго периода ЦСКА вновь сравнял счёт — гол забил Даниэль Спронг, которому ассистировали Максим Соркин и Николай Коваленко. За 40 секунд до конца третьего периода Адам Ружичка реализовал большинство и принёс «Спартаку» победу в дерби.

