Спартак — ЦСКА, результат матча 28 октября 2025 года, счёт 3:2, КХЛ 2025/2026

«Спартак» на последней минуте вырвал победу у ЦСКА в столичном дерби в КХЛ
В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Столичное дерби завершилось со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Тодд (Кин, Мальцев) – 04:19 (5x4)     1:1 Полтапов (Дроздов, Охотюк) – 11:22 (5x5)     2:1 Мальцев (Ружичка, Кин) – 16:42 (5x4)     2:2 Спронг (Соркин, Коваленко) – 27:10 (5x4)     3:2 Ружичка (Тодд, Кин) – 59:20 (5x4)    

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд, которому ассистировали Джоуи Кин и Михаил Мальцев. На 12-й минуте армейцы сравняли счёт благодаря голу Прохора Полтапова с передач Ивана Дроздова и Никиты Охотюка. На 17-й минуте второе большинство в матче реализовали хоккеисты «Спартака» — отличился Михаил Мальцев с передач Адама Ружички и Джоуи Кина. В середине второго периода ЦСКА вновь сравнял счёт — гол забил Даниэль Спронг, которому ассистировали Максим Соркин и Николай Коваленко. За 40 секунд до конца третьего периода Адам Ружичка реализовал большинство и принёс «Спартаку» победу в дерби.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

