«Разочаровывает, мы упустили одно очко». Гру — о поражении «Трактора» от «Автомобилиста»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Автомобилиста» по буллитам со счётом 1:2. Челябинская команда смогла уйти от поражения в основное время, благодаря голу Михаила Григоренко на 57-й минуте матча.

— Разочаровывает, что мы упустили одно очко. Но мне понравились наши усилия на льду. Сегодня была видна наша идентичность. Была упорная борьба, но мы проиграли. Из сегодняшней игры мы можем многое вынести на будущее. Уверен, что у вас много вопросов.

— Сегодня вы доверили Джошу дважды пробить в буллитной серии. Он ни разу не забил. Почему вторую попытку получил он, а не Дер-Аргучинцев?

— Он лучший бомбардир нашей команды. Ему просто не повезло — шайба угодила в перекладину.

— Что с Сергеем Мыльниковым? Сегодня его не было даже в заявке.

— У него повреждение. К сожалению, каждый раз, когда у него начинает получаться, он травмируется. Он получил микротравму во время игры, а на следующий день во время тренировки понял, что всё серьёзнее, — цитирует Гру пресс-служба клуба.