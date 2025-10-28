Скидки
Николай Заварухин оценил победу «Автомобилиста» в уральском дерби с «Трактором»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу в матче с «Трактором» (2:1 Б) и отметил игру вратаря Владимира Галкина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Б
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Горбунов – 03:40 (5x5)     1:1 Григоренко (Дер-Аргучинцев, Ливо) – 56:29 (5x5)     1:2 Голышев – 65:00    

— После игры в Нижнем Новгороде, команда перестроилась, поняла, что мы от неё хотим. Тяжёлый матч, дерби, здорово, что повели в счёте. Соперник добавлял по ходу игры, нам пришлось больше обороняться. Этот матч напомнил игру, которую мы проиграли в Екатеринбурге. Получилась зеркальная такая игре. Не доиграли концовку, привезли сами гол. Учимся, молодые парни, они прогрессируют. Рады победе, 28 блокшотов — это командная тяжёлая победа. Спасибо нашим болельщикам, их было много, они поддерживают это дружеское дерби. Приятно находиться в такой обстановке.

— Согласны, что решающим фактором стала игра вашего вратаря?
— Хотел бы его поздравить. Для него это первая победа в Челябинске, он отсюда родом. Он выручал, — цитирует Заварухина пресс-служба челябинского клуба.

