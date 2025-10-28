Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Динамо» Кудашов прокомментировал крупную победу в игре с «Шанхаем»

Главный тренер «Динамо» Кудашов прокомментировал крупную победу в игре с «Шанхаем»
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал крупную победу в игре с «Шанхайскими Драконами» (5:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Сергеев, Джиошвили) – 03:11 (5x5)     0:2 Швец-Роговой (Слепышев, Пыленков) – 30:36 (5x5)     1:2 Вагнер (Сюсиз) – 32:15 (5x5)     1:3 Сикура (Уил, Ожиганов) – 40:11 (5x5)     1:4 Ильенко (Джиошвили) – 42:03 (5x5)     1:5 Пакетт (Гусев, Ожиганов) – 55:32 (5x5)    

«Очередная упорная игра, у нас все игры под копирку. Матч мог развернуться в любую сторону. Сегодня чуть раньше определился победитель, а обычно до конца не можем. До середины игры обе команды могли забрать преимущество. Совершенно одинаковые упорные, сложные игры.

– Насколько ключевым стал именно третий гол?
– Они все такие. Эти игры похожи на серии плей-офф, каждый гол очень важен. Забитый гол, непропущенное меньшинство – те моменты, которые определили результат, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

