Главный тренер «Динамо» Кудашов прокомментировал крупную победу в игре с «Шанхаем»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал крупную победу в игре с «Шанхайскими Драконами» (5:1).

«Очередная упорная игра, у нас все игры под копирку. Матч мог развернуться в любую сторону. Сегодня чуть раньше определился победитель, а обычно до конца не можем. До середины игры обе команды могли забрать преимущество. Совершенно одинаковые упорные, сложные игры.

– Насколько ключевым стал именно третий гол?

– Они все такие. Эти игры похожи на серии плей-офф, каждый гол очень важен. Забитый гол, непропущенное меньшинство – те моменты, которые определили результат, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.