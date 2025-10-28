Кудашов рассказал, за что Комтуа получил удаление до конца матча с «Шанхаем»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, за что нападающий Макс Комтуа получил удаление до конца матча с «Шанхайскими Драконами» (5:1). Канадский форвард в середине третьего периода получил 30 штрафных минут за неспортивное поведение.

– Макс Комтуа помог выстоять меньшинство «три на пять». Он там играет по праздникам, почему поставили его?

– Ничего подобного, не по праздникам. А «Шанхай» тоже так выстоял.

– Что произошло в моменте с его удалением?

– Не видел момент, поэтому не могу прокомментировать. Судьи сказали, что он где-то коснулся шайбы после свистка, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.