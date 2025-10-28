Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов рассказал, за что Комтуа получил удаление до конца матча с «Шанхаем»

Кудашов рассказал, за что Комтуа получил удаление до конца матча с «Шанхаем»
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, за что нападающий Макс Комтуа получил удаление до конца матча с «Шанхайскими Драконами» (5:1). Канадский форвард в середине третьего периода получил 30 штрафных минут за неспортивное поведение.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Сергеев, Джиошвили) – 03:11 (5x5)     0:2 Швец-Роговой (Слепышев, Пыленков) – 30:36 (5x5)     1:2 Вагнер (Сюсиз) – 32:15 (5x5)     1:3 Сикура (Уил, Ожиганов) – 40:11 (5x5)     1:4 Ильенко (Джиошвили) – 42:03 (5x5)     1:5 Пакетт (Гусев, Ожиганов) – 55:32 (5x5)    

– Макс Комтуа помог выстоять меньшинство «три на пять». Он там играет по праздникам, почему поставили его?
– Ничего подобного, не по праздникам. А «Шанхай» тоже так выстоял.

– Что произошло в моменте с его удалением?
– Не видел момент, поэтому не могу прокомментировать. Судьи сказали, что он где-то коснулся шайбы после свистка, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Видео
Максим Комтуа получил 30 штрафных минут за неспортивное поведение в матче с «Шанхаем»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android