Жерар Галлан прокомментировал крупное поражение «Шанхая» в игре с «Динамо»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан оценил поражение в матче с московским «Динамо» (1:5) и отметил, что команда провалила старт третьего периода, в котором пропустила две быстрые шайбы.

«Два очень хороших периода, обе команды играли хорошо. Мы проспали начало третьего периода, пропустили два гола, и на этом игра была окончена. Разочарован этим, но доволен, как мы провели первые два периода», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Шанхайские Драконы» потерпели пять поражений подряд. Китайский клуб проиграл «Динамо» три из четырёх матчей в текущем сезоне КХЛ.