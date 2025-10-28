Жерар Галлан прокомментировал крупное поражение «Шанхая» в игре с «Динамо»
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан оценил поражение в матче с московским «Динамо» (1:5) и отметил, что команда провалила старт третьего периода, в котором пропустила две быстрые шайбы.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Сергеев, Джиошвили) – 03:11 (5x5) 0:2 Швец-Роговой (Слепышев, Пыленков) – 30:36 (5x5) 1:2 Вагнер (Сюсиз) – 32:15 (5x5) 1:3 Сикура (Уил, Ожиганов) – 40:11 (5x5) 1:4 Ильенко (Джиошвили) – 42:03 (5x5) 1:5 Пакетт (Гусев, Ожиганов) – 55:32 (5x5)
«Два очень хороших периода, обе команды играли хорошо. Мы проспали начало третьего периода, пропустили два гола, и на этом игра была окончена. Разочарован этим, но доволен, как мы провели первые два периода», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
«Шанхайские Драконы» потерпели пять поражений подряд. Китайский клуб проиграл «Динамо» три из четырёх матчей в текущем сезоне КХЛ.
