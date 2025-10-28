«Прыгать с моста не собираемся». Галлан — о пятиматчевой серии поражений «Шанхая»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан оценил пятиматчевую серию поражений китайской команды.
– У «Шанхая» пять поражений подряд. Можно ли сказать, что в игре команды наступил кризис?
– Нам нужно продолжать работать. Последние два поражения были разочаровывающими, но до этого мы проигрывали по буллитами. Будем продолжать трудиться. Прыгать с моста пока не собираемся.
– То есть кризиса нет?
– Именно это я и имел в виду, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Сегодня, 28 октября, «драконы» на домашнем льду уступили московскому «Динамо» со счётом 1:5. Китайский клуб уступил бело-голубым уже в трёх матчах из четырёх в текущем сезоне КХЛ. Всего команды проведут между собой шесть встреч в нынешней регулярке, а в следующем матче «Шанхайские Драконы» встретятся с «Северсталью».
- 28 октября 2025
-
23:30
-
23:26
-
23:22
-
23:03
-
22:53
-
22:37
-
22:31
-
22:22
-
22:19
-
21:53
-
21:44
-
21:42
-
21:29
-
21:24
-
21:10
-
20:50
-
20:24
-
19:55
-
19:28
-
18:55
-
18:45
-
18:20
-
18:00
-
17:25
-
17:00
-
16:30
-
16:19
-
16:13
-
16:00
-
15:38
-
15:15
-
14:57
-
14:39
-
14:19
-
14:00