«Прыгать с моста не собираемся». Галлан — о пятиматчевой серии поражений «Шанхая»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан оценил пятиматчевую серию поражений китайской команды.

– У «Шанхая» пять поражений подряд. Можно ли сказать, что в игре команды наступил кризис?

– Нам нужно продолжать работать. Последние два поражения были разочаровывающими, но до этого мы проигрывали по буллитами. Будем продолжать трудиться. Прыгать с моста пока не собираемся.

– То есть кризиса нет?

– Именно это я и имел в виду, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Сегодня, 28 октября, «драконы» на домашнем льду уступили московскому «Динамо» со счётом 1:5. Китайский клуб уступил бело-голубым уже в трёх матчах из четырёх в текущем сезоне КХЛ. Всего команды проведут между собой шесть встреч в нынешней регулярке, а в следующем матче «Шанхайские Драконы» встретятся с «Северсталью».