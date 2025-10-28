Скидки
«Прыгать с моста не собираемся». Галлан — о пятиматчевой серии поражений «Шанхая»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан оценил пятиматчевую серию поражений китайской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Сергеев, Джиошвили) – 03:11 (5x5)     0:2 Швец-Роговой (Слепышев, Пыленков) – 30:36 (5x5)     1:2 Вагнер (Сюсиз) – 32:15 (5x5)     1:3 Сикура (Уил, Ожиганов) – 40:11 (5x5)     1:4 Ильенко (Джиошвили) – 42:03 (5x5)     1:5 Пакетт (Гусев, Ожиганов) – 55:32 (5x5)    

– У «Шанхая» пять поражений подряд. Можно ли сказать, что в игре команды наступил кризис?
– Нам нужно продолжать работать. Последние два поражения были разочаровывающими, но до этого мы проигрывали по буллитами. Будем продолжать трудиться. Прыгать с моста пока не собираемся.

– То есть кризиса нет?
– Именно это я и имел в виду, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Сегодня, 28 октября, «драконы» на домашнем льду уступили московскому «Динамо» со счётом 1:5. Китайский клуб уступил бело-голубым уже в трёх матчах из четырёх в текущем сезоне КХЛ. Всего команды проведут между собой шесть встреч в нынешней регулярке, а в следующем матче «Шанхайские Драконы» встретятся с «Северсталью».

Комментарии
