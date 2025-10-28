Квартальнов назвал ключевой момент в разгромной победе минского «Динамо» над «Сочи»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил разгромную победу в матче с «Сочи» (8:2).
— Хорошая реализация. Ключевой момент — пятиминутное удаление. Мы забили несколько голов в большинстве. Чуть-чуть поменяли сочетания. Молодые ребята — молодцы, стали двигать шайбу, бросать по воротам. Где-то чуть-чуть нам повезло. Хороший результат.
— Вы говорите про пятиминутное удаление и те четыре шайбы, которые были заброшены в большинстве. Было такое ощущение, что вы видели, как у Борикова и Липского летит, и специально оставляли их на льду, чтобы они продолжали играть, пока есть кураж. Так ли это?
— Можно и так сказать. Но мы на это не смотрим, эта встреча уже в прошлом. Здорово, что всё получилось, а игра пошла. Такое бывает. Они заслужили своей работой, скоростью, напором. Многим ребятам, у которых что-то не получается, это будет хорошим примером. Только через работу, через труд это [результативность] должно вернуться, — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.
