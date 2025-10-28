Скидки
Главная Хоккей Новости

Квартальнов назвал ключевой момент в разгромной победе минского «Динамо» над «Сочи»

Квартальнов назвал ключевой момент в разгромной победе минского «Динамо» над «Сочи»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил разгромную победу в матче с «Сочи» (8:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
8 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Бориков (Диц, Липский) – 01:55 (5x5)     2:0 Энас (Мелош, Лимож) – 05:16 (5x5)     2:1 Поляков – 09:42 (5x5)     3:1 Усов – 16:58 (5x5)     4:1 Пинчук (Улле, Лимож) – 20:38 (5x4)     5:1 Липский (Бориков, Диц) – 21:03 (5x4)     6:1 Бориков (Стась, Лимож) – 22:18 (5x4)     7:1 Липский (Лайл, Бориков) – 23:12 (5x4)     8:1 Шипачёв (Мороз, Смит) – 27:26 (5x5)     8:2 Хафизов (Гуськов, Тянулин) – 56:48 (5x4)    

— Хорошая реализация. Ключевой момент — пятиминутное удаление. Мы забили несколько голов в большинстве. Чуть-чуть поменяли сочетания. Молодые ребята — молодцы, стали двигать шайбу, бросать по воротам. Где-то чуть-чуть нам повезло. Хороший результат.

— Вы говорите про пятиминутное удаление и те четыре шайбы, которые были заброшены в большинстве. Было такое ощущение, что вы видели, как у Борикова и Липского летит, и специально оставляли их на льду, чтобы они продолжали играть, пока есть кураж. Так ли это?
— Можно и так сказать. Но мы на это не смотрим, эта встреча уже в прошлом. Здорово, что всё получилось, а игра пошла. Такое бывает. Они заслужили своей работой, скоростью, напором. Многим ребятам, у которых что-то не получается, это будет хорошим примером. Только через работу, через труд это [результативность] должно вернуться, — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.

