«Стыдно за такую игру перед болельщиками». Главный тренер «Амура» — о 2:6 от «Северстали»

Главный тренер ХК «Амур» Александр Гальченюк заявил, что ему стыдно за крупное поражение от «Северстали» (2:6).

— Мне стыдно за такую игру перед болельщиками. Проиграли из-за своих ошибок.

— Полторы недели назад в Хабаровске была совсем другая игра. Что сегодня было не так?

— Не было таких глупых ошибок. Потеря концентрации, оставляем одного на пятаке. Море ошибок и неиспользованных моментов привело к такому результату.

— Перед матчем вы обращали внимание, что у «Северстали» серия из семи побед подряд?

— Нас не волнует, сколько у них побед. Готовимся и играем по своей системе. Сегодня было много ошибок с нашей стороны, — цитирует Гальченюка пресс-служба череповецкого клуба.