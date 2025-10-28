«Стыдно за такую игру перед болельщиками». Главный тренер «Амура» — о 2:6 от «Северстали»
Главный тренер ХК «Амур» Александр Гальченюк заявил, что ему стыдно за крупное поражение от «Северстали» (2:6).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Свечников (Ли, Воронков) – 06:41 (5x5) 1:1 Пилипенко (Калдис, Ильин) – 11:10 (5x5) 2:1 Скоренов (Давыдов, Чебыкин) – 21:36 (5x5) 3:1 Калдис (Абросимов, Давыдов) – 24:02 (5x5) 4:1 Муханов (Абросимов, Квочко) – 25:45 (5x4) 5:1 Абросимов (Скоренов, Грегуар) – 27:45 (5x4) 6:1 Пилипенко (Калдис, Аймурзин) – 33:21 (5x5) 6:2 Ли – 45:58 (5x5)
— Мне стыдно за такую игру перед болельщиками. Проиграли из-за своих ошибок.
— Полторы недели назад в Хабаровске была совсем другая игра. Что сегодня было не так?
— Не было таких глупых ошибок. Потеря концентрации, оставляем одного на пятаке. Море ошибок и неиспользованных моментов привело к такому результату.
— Перед матчем вы обращали внимание, что у «Северстали» серия из семи побед подряд?
— Нас не волнует, сколько у них побед. Готовимся и играем по своей системе. Сегодня было много ошибок с нашей стороны, — цитирует Гальченюка пресс-служба череповецкого клуба.
