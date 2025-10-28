Скидки
Андрей Козырев оценил восьмую подряд победу «Северстали»

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Козырев подвёл итоги победного матча с «Амуром» (6:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Свечников (Ли, Воронков) – 06:41 (5x5)     1:1 Пилипенко (Калдис, Ильин) – 11:10 (5x5)     2:1 Скоренов (Давыдов, Чебыкин) – 21:36 (5x5)     3:1 Калдис (Абросимов, Давыдов) – 24:02 (5x5)     4:1 Муханов (Абросимов, Квочко) – 25:45 (5x4)     5:1 Абросимов (Скоренов, Грегуар) – 27:45 (5x4)     6:1 Пилипенко (Калдис, Аймурзин) – 33:21 (5x5)     6:2 Ли – 45:58 (5x5)    

— Решающим моментом сегодня стали действия во втором периоде. Когда мы получили несколько попыток сыграть в большинстве и реализовали их.

— Такое количество шайб во втором периоде – везение, «прорвало» или соперник расслабился? В чём причина?
— Мы активно играли, вынуждали соперника удаляться. Реализовали наши моменты в большинстве.

— Иоаннис Калдис показывает феноменальную результативность. Есть ли у него какое-то персональное задание от тренерского штаба? Довольны ли вы его действиями именно как защитника?
— В концепции нашей игры то, что он набирает очки – замечательно. Играет и в большинстве, и в меньшинстве. Несёт на себе большую нагрузку. Безусловно, я доволен его действиями, — цитирует Козырева пресс-служба клуба.

