Андрей Козырев оценил восьмую подряд победу «Северстали»

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Козырев подвёл итоги победного матча с «Амуром» (6:2).

— Решающим моментом сегодня стали действия во втором периоде. Когда мы получили несколько попыток сыграть в большинстве и реализовали их.

— Такое количество шайб во втором периоде – везение, «прорвало» или соперник расслабился? В чём причина?

— Мы активно играли, вынуждали соперника удаляться. Реализовали наши моменты в большинстве.

— Иоаннис Калдис показывает феноменальную результативность. Есть ли у него какое-то персональное задание от тренерского штаба? Довольны ли вы его действиями именно как защитника?

— В концепции нашей игры то, что он набирает очки – замечательно. Играет и в большинстве, и в меньшинстве. Несёт на себе большую нагрузку. Безусловно, я доволен его действиями, — цитирует Козырева пресс-служба клуба.