Результаты матчей КХЛ на 28 октября 2025 года

Сегодня, 28 октября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 28 октября 2025 года:

«Трактор» – «Автомобилист» — 1:2 Б;

«Северсталь» – «Амур» — 6:2;

«Динамо» Мн – ХК «Сочи» — 8:2;

«Спартак» – ЦСКА — 3:2;

«Шанхайские Драконы» – «Динамо» М — 1:5;

«Локомотив» – «Лада» — 3:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 19 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 32 очка после 20 игр.