Результаты матчей ВХЛ на 28 октября 2025 года

Сегодня, 28 октября, прошли три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 28 октября 2025 года (время московское):

«Металлург» Нк – «Олимпия» — 4:3 ОТ;

«Сокол» – «Молот» — 3:2 Б;

«Динамо» СПб – «Кристалл» — 2:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 31 очко в 19 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 30 очками после 20 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (29 очков в 20 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.