Результаты матчей МХЛ на 28 октября 2025 года

Сегодня, 28 октября, прошли четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 28 октября 2025 года (время московское):

«Реактор» – «Тюменский Легион» — 3:1;

«Динамо-Шинник» – МХК «Спартак» — 3:2 ОТ;

«Крылья Советов» – ХК «Капитан» — 3:2 ОТ;

«АКМ-Юниор» – МХК «Динамо» М — 3:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 31 очками после 17 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 31 очко после 17 матчей. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.