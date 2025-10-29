Скидки
Ярош «кусал» Соркина, Николаев играл с шайбой. Яркие кадры победы «Спартака» над ЦСКА

28 октября в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал ЦСКА. Столичное дерби завершилось со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд. На 12-й минуте армейцы забросили ответную шайбу — отличился Прохор Полтапов. На 17-й минуте Михаил Мальцев вновь вывел красно-белых вперёд. В середине второго периода армеец Даниэль Спронг сделал счёт ничейным – 2:2. Победу в дерби «Спартаку» принёс Адам Ружичка, забивший за 40 секунд до окончания основного времени матча. Отметим, что все шайбы хозяева забросили, реализовав большинство.

