Павел Дорофеев забросил восьмую шайбу в сезоне и догнал лидеров гонки снайперов НХЛ
Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил свой восьмой гол в регулярном сезоне-2025/2026 НХЛ. В выездном матче с «Каролиной Харрикейнз», который проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина), форвард отличился на седьмой минуте, установив текущий счёт 1:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 01:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
1 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Свечников (Ахо) – 03:46 (pp) 1:1 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 06:27 1:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 18:03 (pp)
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Благодаря этому Дорофеев догнал по количеству заброшенных шайб лидеров гонки снайперов НХЛ текущего сезона — также по восемь голов в активе Марка Шайфли («Виннипег Джетс»), Джека Хьюза («Нью-Джерси Дэвилз») и Шейна Пинто («Оттава Сенаторз»).
