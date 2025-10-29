Павел Дорофеев забросил восьмую шайбу в сезоне и догнал лидеров гонки снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил свой восьмой гол в регулярном сезоне-2025/2026 НХЛ. В выездном матче с «Каролиной Харрикейнз», который проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина), форвард отличился на седьмой минуте, установив текущий счёт 1:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Благодаря этому Дорофеев догнал по количеству заброшенных шайб лидеров гонки снайперов НХЛ текущего сезона — также по восемь голов в активе Марка Шайфли («Виннипег Джетс»), Джека Хьюза («Нью-Джерси Дэвилз») и Шейна Пинто («Оттава Сенаторз»).