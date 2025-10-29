Павел Дорофеев оформил дубль и вышел в единоличные лидеры гонки снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил свою девятую шайбу в регулярном сезоне-2025/2026 НХЛ. В выездном матче с «Каролиной Харрикейнз», который проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина), форвард реализовал большинство на 19-й минуте, оформив дубль, и вывел свою команду вперёд со счётом 2:1. Этот гол принёс Дорофееву единоличное лидерство в гонке лучших снайперов лиги текущего сезона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Благодаря новому голу Павел Дорофеев опередил по количеству заброшенных шайб сразу троих хоккеистов — по восемь голов в активе Марка Шайфли («Виннипег Джетс»), Джека Хьюза («Нью-Джерси Дэвилз») и Шейна Пинто («Оттава Сенаторз»).