Павел Дорофеев оформил дубль и вышел в единоличные лидеры гонки снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил свою девятую шайбу в регулярном сезоне-2025/2026 НХЛ. В выездном матче с «Каролиной Харрикейнз», который проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина), форвард реализовал большинство на 19-й минуте, оформив дубль, и вывел свою команду вперёд со счётом 2:1. Этот гол принёс Дорофееву единоличное лидерство в гонке лучших снайперов лиги текущего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 01:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
1 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Свечников (Ахо) – 03:46 (pp)     1:1 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 06:27     1:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 18:03 (pp)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Благодаря новому голу Павел Дорофеев опередил по количеству заброшенных шайб сразу троих хоккеистов — по восемь голов в активе Марка Шайфли («Виннипег Джетс»), Джека Хьюза («Нью-Джерси Дэвилз») и Шейна Пинто («Оттава Сенаторз»).

