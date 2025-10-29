Андрей Свечников набрал первое очко в сезоне НХЛ, забросив шайбу в девятом матче
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил свою первую шайбу и набрал первое очко в регулярном сезоне-2025/2026 НХЛ. В домашнем матче с «Вегас Голден Найтс», который проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина), форвард открыл счёт на четвёртой минуте, реализовав большинство.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 01:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
2 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Свечников (Ахо) – 03:46 (pp) 1:1 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 06:27 1:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 18:03 (pp) 2:2 Мартинук – 32:07
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
После вбрасывания в зоне соперника Свечников получил шайбу в центре от выигравшего её центрфорварда Себастьяна Ахо и мощным броском отправил её в сетку ворот Акиры Шмида. На реализацию большинства «Харрикейнз» потребовалось две секунды.
