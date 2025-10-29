Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Дорофеев стал лучшим снайпером стартовых матчей сезона за всю историю «Вегаса»

Павел Дорофеев стал лучшим снайпером стартовых матчей сезона за всю историю «Вегаса»
Комментарии

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев установил рекорд своего клуба, забросив свою девятую шайбу в регулярном сезоне-2025/2026 НХЛ. В выездном матче с «Каролиной Харрикейнз», который проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина), форвард оформил дубль, отличившись на седьмой и 19-й минутах игры.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 01:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
2 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Свечников (Ахо) – 03:46 (pp)     1:1 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 06:27     1:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 18:03 (pp)     2:2 Мартинук – 32:07    

Как сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети X, девять шайб Дорофеева в 10 стартовых матчах сезона — лучший показатель на этом отрезке за всю историю «Вегас Голден Найтс».

Дубль в первом периоде матча с «Каролиной» позволил Павлу Дорофееву выйти в единоличные лидеры гонки снайперов текущего сезона.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Иван Барбашёв показал чемпионский перстень «Вегаса»

Материалы по теме
Видео
Павел Дорофеев оформил дубль и вышел в единоличные лидеры гонки снайперов НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android