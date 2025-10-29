Павел Дорофеев стал лучшим снайпером стартовых матчей сезона за всю историю «Вегаса»

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев установил рекорд своего клуба, забросив свою девятую шайбу в регулярном сезоне-2025/2026 НХЛ. В выездном матче с «Каролиной Харрикейнз», который проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина), форвард оформил дубль, отличившись на седьмой и 19-й минутах игры.

Как сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети X, девять шайб Дорофеева в 10 стартовых матчах сезона — лучший показатель на этом отрезке за всю историю «Вегас Голден Найтс».

Дубль в первом периоде матча с «Каролиной» позволил Павлу Дорофееву выйти в единоличные лидеры гонки снайперов текущего сезона.

