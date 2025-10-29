«Филадельфия» победила «Питтсбург» по буллитам, у Малкина и Мичкова 6 бросков на двоих

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершилось дерби Пенсильвании — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

Российские игроки баллами за результативность не отметились. 39-летний нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выполнил три броска в створ, совершил один силовой приём и одну потерю, завершив матч с показателем полезности "+1" и четырьмя штрафными минутами. У 20-летнего Матвея Мичкова из «Флайерз» "-1", три броска в створ, два силовых приёма и пять потерь. Его одноклубник защитник Егор Замула заблокировал один бросок и оформил "-1". В послематчевой серии буллитов Мичков и Малкин реализовали свои попытки.

Авторами голов в матче стали у гостей Джастин Бразо и Сидни Кросби, а у хозяев Бобби Бринк и Трэвис Конечны. В овертайме шайбу забросил игрок «Филадельфии» Тайсон Фёрстер, но его гол был отменён после тренерского запроса и видеопросмотра. Победный буллит на счету Бринка.