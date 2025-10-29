Скидки
Каролина Харрикейнз — Вегас Голден Найтс, результат матча 29 октября 2025, счет 3:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Дубль Дорофеева и два очка Барбашёва принесли «Вегасу» победу над «Каролиной»
Комментарии

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 01:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Свечников (Ахо) – 03:46 (pp)     1:1 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 06:27     1:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 18:03 (pp)     2:2 Мартинук – 32:07     3:2 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 42:31     3:3 Хауден (Рейнхардт, Колесар) – 46:10     3:4 Айкел (Барбашёв) – 55:01     3:5 Айкел (Барбашёв, Марнер) – 57:36     3:6 Гертл (Карлссон) – 59:38    

В составе «Вегаса» дублем отметился российский нападающий Павел Дорофеев, в активе его одноклубника Ивана Барбашёва две результативные передачи. Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил первую шайбу в сезоне. Защитник «Харрикейнз» Александр Никишин очков не набрал.

Остальные голы на счету Джека Айкела (дубль), Бретта Хаудена и Томаша Гертла (в пустые ворота) в составе «Голден Найтс», а также Джордана Мартинука и Логана Стэнковена у хозяев льда.

