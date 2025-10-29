Дубль Дорофеева и два очка Барбашёва принесли «Вегасу» победу над «Каролиной»

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли встречу со счётом 6:3.

В составе «Вегаса» дублем отметился российский нападающий Павел Дорофеев, в активе его одноклубника Ивана Барбашёва две результативные передачи. Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил первую шайбу в сезоне. Защитник «Харрикейнз» Александр Никишин очков не набрал.

Остальные голы на счету Джека Айкела (дубль), Бретта Хаудена и Томаша Гертла (в пустые ворота) в составе «Голден Найтс», а также Джордана Мартинука и Логана Стэнковена у хозяев льда.