Три очка российских игроков помогли «Коламбусу» обыграть в овертайме «Баффало»
В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 01:45 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Чинахов – 06:09 1:1 Доун (Так, Тимминс) – 31:39 2:1 Маклауд (Байрэм, Так) – 34:12 2:2 Веренски (Марченко, Монахан) – 39:44 (pp) 3:2 Данн (Маленстин, Самуэльссон) – 42:40 3:3 Вуд (Чинахов, Фаббро) – 53:55 3:4 Вуд (Веренски, Лундестрём) – 62:53
Заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов, его партнёр по команде Кирилл Марченко оформил ассист. Ещё два игрока «Блю Джекетс» — форвард Дмитрий Воронков и защитник Иван Проворов — очков не набрали.
Авторами остальных голов стали Майлз Вуд (дубль) и Зак Веренски в составе гостей, а также игроки «Баффало» Джош Доун, Райан Маклауд и Джош Данн.
