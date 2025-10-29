Три очка российских игроков помогли «Коламбусу» обыграть в овертайме «Баффало»

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

Заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов, его партнёр по команде Кирилл Марченко оформил ассист. Ещё два игрока «Блю Джекетс» — форвард Дмитрий Воронков и защитник Иван Проворов — очков не набрали.

Авторами остальных голов стали Майлз Вуд (дубль) и Зак Веренски в составе гостей, а также игроки «Баффало» Джош Доун, Райан Маклауд и Джош Данн.