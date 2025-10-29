«Флорида» с Даниилом Тарасовым в воротах проиграла «Анахайму по буллитам

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Анахайм Дакс». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Даниил Тарасов, на его счету 15 отражённых бросков в створ из 17 (88,24%) в игре и один отражённый буллит из трёх в послематчевой серии. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков очков не набрал.

Авторами заброшенных шайб стали Лео Карлссон в меньшинстве, Каттер Готье в большинстве (оба — «Дакс»), Антон Лунделль и Сэм Райнхарт (оба — «Пантерз»).