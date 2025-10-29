Скидки
Флорида Пантерз — Анахайм Дакс, результат матча 29 октября 2025, счет 2:3 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Флорида» с Даниилом Тарасовым в воротах проиграла «Анахайму по буллитам
Комментарии

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Анахайм Дакс». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Карлссон (Терри, Хеллесон) – 29:59 (sh)     0:2 Готье (Лакомб, Карлссон) – 32:27 (pp)     1:2 Лунделль (Самоскевич, Луостаринен) – 51:12     2:2 Райнхарт (Джонс, Вераге) – 56:54     2:3 Мактавиш – 65:00    

Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Даниил Тарасов, на его счету 15 отражённых бросков в створ из 17 (88,24%) в игре и один отражённый буллит из трёх в послематчевой серии. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков очков не набрал.

Авторами заброшенных шайб стали Лео Карлссон в меньшинстве, Каттер Готье в большинстве (оба — «Дакс»), Антон Лунделль и Сэм Райнхарт (оба — «Пантерз»).

