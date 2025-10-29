Скидки
Главная Хоккей Новости

Даллас Старз — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 29 октября 2025, счет 1:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Вашингтон» уступил «Далласу» в нерезультативном матче, Овечкин не забил
Комментарии

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки победили со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Сегин (Хейсканен, Рантанен) – 20:43 (pp)    

40-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин очков не набрал, как и защитник «Далласа» Илья Любушкин. На счету овечкина два броска в створ ворот, у Любушка — один.

Автором единственной шайбы в матче стал надающий «Старз» Тайлер Сегин, реализовавший большинство на 21-й минуте игры.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

